Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı
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Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:57 Kaynak: AA
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı. Seçim görevlileri, başkent Tunus'ta Rue de Russie Okulu'ndaki seçim merkezinde sandıkları açarak oy sayma işlemine başladı.
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