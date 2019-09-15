Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı
Son Dakika Politika Haber

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı

17 dakika önce

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı.

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı. Seçim görevlileri, başkent Tunus'ta Rue de Russie Okulu'ndaki seçim merkezinde sandıkları açarak oy sayma işlemine başladı.

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı

Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 30 kentte yağış uyarısı
Araştırma şirketi sahipleri, Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları hakkında değerlendirme yaptı Rusya, Türkiye ve İran zirvesi öncesi Esad, genel af ilan etti Eşine bıçakla saldırırken araya gireni öldürdü! 1 gün önce yazdığı not kan dondurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:15:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]