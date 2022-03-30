Tunus'ta Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınan Meclis çevrim içi toplandı - Son Dakika
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Tunus'ta Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınan Meclis çevrim içi toplandı

30.03.2022 17:39
Tunus'ta Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınan Meclis çevrim içi toplandı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından 25 Temmuz 2021'de çalışmaları askıya alınan Temsilciler Meclisi, düzenlenen çevrim içi oturum ile toplandı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından 25 Temmuz 2021'de çalışmaları askıya alınan Temsilciler Meclisi, düzenlenen çevrim içi oturum ile toplandı.

Meclis Başkan Yardımcısı Tarık el-Fetiti, Tunuslu parlamenterlerin katılımıyla çevrim içi oturumun başladığını duyurdu.

Çevrim içi oturuma Meclisteki 217 milletvekilinden 121'inin katıldığını belirten Fetiti, bugünkü oturumda Nahda Hareketi üyesi 8 kişinin milletvekilliğinden istifasını sunduğunu aktardı.

Fetiti, Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının iptali için de bir yasa tasarısı sundu.

Nahda Hareketi Milletvekili İmad el-Hamiri, çevrim içi oturumda yaptığı konuşmada, parlamento ve cumhurbaşkanlığı için erken seçim çağrısında bulundu.

25 Temmuz kararlarının kaldırılması görüşülecek

Tunus Meclisi, Raşid el-Gannuşi başkanlığında 28 Mart'ta Meclis Ofisi üyelerinin çoğunluğunun katıldığı bir toplantının ardından "30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenleme" kararı almıştı.

Meclis Başkan Yardımcısı Mahir el-Mezyub, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "30 milletvekilinin yazılı talebi doğrultusunda, 30 Mart Çarşamba günü düzenlenecek Meclis oturumunda, Cumhurbaşkanı Said tarafından alınan istisnai kararların kaldırılması görüşülecek." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said ise Meclisin yeniden toplanma girişimini "bazılarının sandığa gitme korkusuyla yaptığı sefil çabalar" olarak değerlendirmişti.

Meclisin 2 Nisan'da da ülkedeki siyasi ve mali krizlerin değerlendirileceği çevrim içi bir oturum daha düzenlemesi bekleniyor.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınan Meclis çevrim içi toplandı - Son Dakika


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