Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Sendikasından "Darbeler dönemi geride kaldı" açıklaması - Son Dakika

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Sendikasından "Darbeler dönemi geride kaldı" açıklaması

25.05.2021 12:50
Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Sendikasından

Tunus Cumhurbaşkanlığı Güvenliği ve Resmi Çalışanları Sendikası, Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanlarının bir darbe planı hazırladığı yönündeki iddialara karşı, "darbeler ve diktatörlükler döneminin geride kaldığını" belirterek, söz konusu iddiaları "cumhurbaşkanlığını yıpratma çabası"...

Tunus Cumhurbaşkanlığı Güvenliği ve Resmi Çalışanları Sendikası, Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanlarının bir darbe planı hazırladığı yönündeki iddialara karşı, "darbeler ve diktatörlükler döneminin geride kaldığını" belirterek, söz konusu iddiaları "cumhurbaşkanlığını yıpratma çabası" olarak niteledi.

İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesinin ortaya attığı, Tunus'ta cumhurbaşkanlığı danışmanlarının, Kays Said'in Anayasa'nın 80. maddesini kullanarak tüm iktidarı elinde toplayacağı bir darbe planı hazırladığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Güvenliği ve Resmi Çalışanları Sendikası yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Darbeler ve diktatörlükler dönemi geçti ve geride kaldı. Sızdırıldığı öne sürülen sözde belgeler, cumhurbaşkanlığı ve beraberindeki ekipleri yıpratma girişimidir." ifadeleri yer aldı.

Sendika, bağlı olduğu kurumun tarafsızlığına, cumhurbaşkanlığının güvenliği ilkelerine, tüm siyasi görüş ve partilere aynı mesafede durduğunu vurguladı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanları tarafından "Başbakan ve Meclis Başkanı'nın alıkonularak, Anayasa çerçevesinde Said'in yönetime tek başına el koymasını içeren bir darbe planı hazırlandığı", İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesi ulaştığı belgeler üzerinden ileri sürülmüştü. Ülkedeki resmi makamlardan söz konusu haberdeki iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Belgeye göre Cumhurbaşkanı Said'in, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağırdıktan sonra ikilinin dış dünyayla tüm bağlantılarının kesilerek Saray'dan ayrılmalarına müsaade edilmemesi, Cumhurbaşkanı'nın da Anayasa'nın 80. maddesi uyarınca ulusal bir olağanüstü hal durumunda tüm iktidarı ele alma yetkisini kullanması planlanıyor.

Halihazırda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Direktörü görevinde bulunan General Halid el-Yahyavi'nin İçişleri Bakan Vekili olarak atanacağı ve silahlı kuvvetlerin şehir giriş çıkışlarında konumlandırılacağı iddia edilmişti.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki çekişme

Tunus'ta şubat ayından bu yana devlet erkleri arasında bir tarafta Cumhurbaşkanı Said diğer tarafta Başbakan ve Meclis Başkanı'nın konumlandığı bir çekişme ve açmaz yaşanıyor.

Bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak Cumhurbaşkanı olan Anayasa Profesörü Said, Başbakan Meşişi ile kabine değişikliğinin anayasal olmadığı üzerinden kamuoyu önünde bir tartışmaya girmişti. Aynı şekilde Said, Meclisin onayladığı Anayasa Mahkemesi Üyeleri'nin seçimine ilişkin yasa değişikliğini de Anayasa'ya uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Said'in, Meclis Başkanı Gannuşi ve Başbakan Meşişi'nin de hazır bulunduğu bir törende, yine Anayasa'ya referansta bulunarak "sadece silahlı kuvvetlerin değil kolluk kuvvetlerinin de başkomutanı olduğu" yönündeki açıklamaları ülkede oldukça tepki toplamış, siyasi çevrelerce "yumuşak darbe", "otoriterleşme" olarak yorumlanmıştı.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki bu çekişmeyi sonlandırma yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesi'nin henüz oluşturulamamış olması da krizi hem derinleştiriyor hem de çözümsüz kılıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Sendikasından 'Darbeler dönemi geride kaldı' açıklaması - Son Dakika


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