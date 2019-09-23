Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi
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Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi

11 dakika önce

Tunus İdare Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarına yapılan itirazları reddetti.

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi, System.String[]

Tunus İdare Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarına yapılan itirazları reddetti.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre, Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Üyesi Hasena bin Süleyman, İdare Mahkemesinin 6 cumhurbaşkanı adayının seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddettiğini belirtti.

Yüksek Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının geçen salı günü açıklanmasının ardından iki günlük itiraz süresinin başladığını duyurmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 18,4 oy oranıyla bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve yüzde 15,6 oy oranıyla tutuklu medya patronu Nebil Karvi'nin ikinci tur için yarışacağı açıklanmıştı.

Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro oyların yüzde 12,9'unu, Nida Tunus partisinin adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi yüzde 10,7'sini elde ederek yarış dışında kalmıştı.

YSK, seçime yurt içindeki katılım oranının yüzde 45,02, yurt dışından katılımınsa yüzde 19,7 olduğunu duyurmuştu.

Tunus, 6 Ekim'de de parlamento seçimleri için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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