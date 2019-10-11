Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim süreci
Son Dakika Güncel Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim süreci

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim süreci

21 dakika önce

Tunus'ta seçim kampanyasını yürütmesi için hapisten çıkarılan Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi, yönetimde Nahda Hareketi ile hükümette birlikte olmayacaklarını açıkladı.

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim süreci, System.String[]

Tunus'ta seçim kampanyasını yürütmesi için hapisten çıkarılan Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi, yönetimde Nahda Hareketi ile hükümette birlikte olmayacaklarını açıkladı.

Tunus'ta "Hivar Tunusi" televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Karvi, Nahda Hareketi dışında tüm partilerle ittifak yapabileceklerini söyledi.

Nahda'nın 8 yıldır yönetimde olduğunu hatırlatan Karvi, "Kim onlarla birlikte olduysa yıkıp geçtiler. Bizim programımız Nahda'nın programı değildir" dedi.

Karvi, Nahda'nın kurbanlarından biri olmayacaklarını belirterek, başında olduğu Tunus'un Kalbi Partisinin muhalefette kalacağını vurguladı.

Herkesle ittifak kurmaya hazır olduğunu dile getiren Karvi, hükümet kurmaktan uzak duracağı Nahda Hareketini "Siyasal İslam" olarak niteledi.

Karvi, milletvekili seçimleri sonuçlarına göre parlamento ve hükümet başkanlığının Nahda'nın elinde olacağını hatırlatarak cumhurbaşkanı adayı ve rakibi Kays Said'in de Nahda'nın bir parçası olduğunu öne sürdü.

Yolsuzluk suçlamasıyla hapse atılan medya patronu Karvi, seçimlerin ilk turunu hapisaneden yöneterek ikinci olmayı başarmıştı. Karvi, tutukluluğunun eşitlik ilkesine aykırı olduğu öne sürülerek cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmesi amacıyla iki gün önce serbest bırakılmıştı.

Geçen pazar yapılan parlamento seçimlerinde Nahda Hareketi 217 sandalyeli mecliste 52 milletvekilliği kazanarak birinci, Karvi'nin başındaki Tunus'un Kalbi Partisi 38 milletvekili alarak ikinci olmuştu.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu 17 Eylül'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı resmi açıklamada, adaylardan Kays Said'in yüzde 18,4, Nebil el-Karvi'nin ise yüzde 15,5 oy aldığını duyurmuştu. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 13 Ekim'de yapılacak.

Milletvekili, Hükümet, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz
Milletvekili Şirin Ünal'ndan Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin açıklama: Psikolojik yapısı bozuktu Sınırda yoğun çatışma sesleri! Terör mevzileri ateş altına alındı Teröristler Şanlıurfa ve Mardin'e havan ve füzelerle saldırdı: 7 şehit, 68 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 04:28:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim süreci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]