Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçim Tarihi Değişti

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçim Tarihi Değişti

40 dakika önce

Tunus'ta 10 Kasım'da yapılacağı duyurulan cumhurbaşkanlığı seçimleri, Mevlit Kandili tatiline denk geldiği için 17 Kasım'a ertelendi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçim Tarihi Değişti, System.String[]
Tunus'ta 10 Kasım'da yapılacağı duyurulan cumhurbaşkanlığı seçimleri, Mevlit Kandili tatiline denk geldiği için 17 Kasım'a ertelendi.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ta yer alan Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) açıklamasına göre, Mevlit Kandili kutlamaları sebebiyle cumhurbaşkanlığı seçimleri bir hafta ileriye alınarak 17 Kasım'a ertelendi.

Mevlit Kandilinin, Tunus'un takip ettiği Hicri takvime göre bu yıl 9 Kasım'a denk gelmesi bekleniyor. Tunus'ta Mevlit Kandili ve ertesi gün resmi tatil olarak kutlanıyor. Her yıl Mevlit Kandili, İslam medeniyetinin Afrika'daki ilk ibadethanesi olan Ukbe bin Nafi Camisine ev sahipliği yapan Kayrevan kentinde binlerce kişinin katılımıyla ihya ediliyor. Bölgede ekonomik canlılığı sağlayan Mevlit Kandili kutlamaları sebebiyle yerel yönetim birimlerinin yanı sıra ulusal güvenlik birimleri de ayrıca görev yapıyor.

Kayrevan kenti sakinleri, Mevlit Kandili'ne denk gelen seçimlerin ertelenmesi için daha önce kentte gösteriler düzenlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:02 Kaynak: AA

10 Kasım, Mevlit Kandili, Tunus, Güncel
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