Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi
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Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi

14 dakika önce

Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından tutuklu Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil Karvi'nin eşi Selva es-Semavi, başkent Tunus'ta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından tutuklu Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil Karvi'nin eşi Selva es-Semavi, başkent Tunus'ta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:00 Kaynak: AA
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