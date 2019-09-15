Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi
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Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından tutuklu Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil Karvi'nin eşi Selva es-Semavi, başkent Tunus'ta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:00 Kaynak: AA
Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından tutuklu Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil Karvi'nin eşi Selva es-Semavi, başkent Tunus'ta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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