Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
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Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

1 saat önce

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre, bağımsız aday Kays Said ve tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kaldı.

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı, System.String[]

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre, bağımsız aday Kays Said ve tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kaldı.


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Tunus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:45 
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