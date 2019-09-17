Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
1 saat önce
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre, bağımsız aday Kays Said ve tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kaldı.
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre, bağımsız aday Kays Said ve tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kaldı.
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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:45
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