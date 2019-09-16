Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 48'i açıldı

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 48'inin sayıldığını ve bağımsız aday Kays Said'in oyların yüzde 18,8'ini alarak yarışı önde götürdüğünü açıkladı.

YSK'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin veri paylaşıldı.

Yerel saatle 13.24'e kadar açılan sandıkların yüzde 48'inin resmi sonuçlarına göre, Kays Said oyların yüzde 18,8'ini, Nebil el-Karvi yüzde 15,4'ünü alarak ikinci tur için önde giderken, Abdulfettah Moro ise yüzde 13,2 ile 3. sırada yer alıyor.

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kamuoyu araştırma şirketi Sigma Konsey'in ulusal bir kanal için hazırladığı gayri resmi çıkış anketleri, bağımsız aday ve anayasa profesörü Kays Said'in yüzde 19,5, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi'nin yüzde 15,5 oy oranıyla ikinci tura kalmayı başardığını göstermişti.

Nahda Hareketinin adayı Abdulfettah Moro'nun ise yüzde 11 oy oranıyla üçüncü sırada olduğu belirtilmişti.

Tunus'ta, YSK tarafından sandıkların kapanmasının ardından yapılan açıklamada, yurt içindeki katılım oranının yüzde 45,02, yurt dışında ise yüzde 19,7 olduğu duyurulmuştu.