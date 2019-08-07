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Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde sürpriz aday

1 saat önce

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdulfettah Moro'yu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde sürpriz aday, System.String[]
Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdulfettah Moro'yu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Tunus'taki Nahda Hareketi, eylül ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro'yu aday gösterdi. Nahda Hareketi, dün yaptığı kurultay toplantısında Abdulfettah Moro'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro'nun, hareketin lideri Raşid el-Gannuşi tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak önerildiği öğrenildi.

Öte yandan Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Musenif Marzuki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını dün açıklamıştı.

25 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'den sonra ülkede kaosu engellemek amacıyla süreç hızlandırılmış, seçim tarihi 17 Kasım'dan 15 Eylül'e alınmıştı. Tunus'un Bağımsız Yüksek Seçim Otoritesi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurularını 24 Temmuz'da almaya başlamıştı. - TUNUS
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:04 Kaynak: İHA
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