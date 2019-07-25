Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri öne çekilecek
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Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri öne çekilecek

30 dakika önce

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekileceği açıklandı.

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri öne çekilecek, System.String[]
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekileceği açıklandı.
Cumhurbaşkanı, Tunus, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 
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