Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri öne çekilecek
30 dakika önce
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekileceği açıklandı.
Tunus Cumhurbaşkanı
Sibsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekileceği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40
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