Tunus'ta cumhurbaşkanlığı yarışı: Seçimlerin ikinci tura kalması bekleniyor
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Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 45'te kaldı. Resmi sonuçların en geç salı günü açıklanacağı seçimlerin ikinci tura taşınacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus'ta seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemi yerel saatle 18: 00'de sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı görevi için 24 adayın yarıştığı seçimlere katılım oranı yüzde 45'te kaldı. Katılım düşük seviyelerde kalınca, Yüksek Seçim Kurulu, oy verme işleminin tamamlanmasına saatler kala gençlerden sandık başına gitmelerini isteyip demokratik haklarını kullanmaya çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:30
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