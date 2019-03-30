Tunus'ta Cumhurbaşkanlık Seçimleri Bir Hafta Ertelendi
16 dakika önce
Tunus'ta daha önce 10 Kasım'da yapılması planlanan seçimler 17 Kasım tarihine ertelendi.
Tunus
'ta daha önce 10 Kasım
'da yapılması planlanan seçimler 17 Kasım tarihine ertelendi.
Daha önce 10 Kasım tarihi olarak belirlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri, tarihin Mevlit Kandili
'ne denk gelmesi ve Tunusluların o tarihte seyahat yapmak istediklerinden bir hafta ertelenerek 17 Kasım tarihine alındı.
Parlamenter seçim yarışının ılıman İslamcı parti En Nahta ile daha laik bir parti olan Başbakan Yusuf Cahid'in 'Tahya Tunus' ve Cumhurbaşkanı
El-Beci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafid Cahit Essebsi arasında geçeceği kaydedildi. - TUNUS
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:37 Kaynak: İHA
Kazada Hurdaya Dönen Kamyondan Sağ Çıktı
Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Neden Çocuk Sahiplenmediğini Açıkladı
Bayburtlu Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
Hazer Ergüçlü ve 19 Yaş Büyük Sevgilisi Onur Ünlü'den Aşk Pozu