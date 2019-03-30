Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Cumhurbaşkanlık Seçimleri Bir Hafta Ertelendi

Tunus'ta Cumhurbaşkanlık Seçimleri Bir Hafta Ertelendi

16 dakika önce

Tunus'ta daha önce 10 Kasım'da yapılması planlanan seçimler 17 Kasım tarihine ertelendi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanlık Seçimleri Bir Hafta Ertelendi, System.String[]
Tunus'ta daha önce 10 Kasım'da yapılması planlanan seçimler 17 Kasım tarihine ertelendi.

Daha önce 10 Kasım tarihi olarak belirlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri, tarihin Mevlit Kandili'ne denk gelmesi ve Tunusluların o tarihte seyahat yapmak istediklerinden bir hafta ertelenerek 17 Kasım tarihine alındı.

Parlamenter seçim yarışının ılıman İslamcı parti En Nahta ile daha laik bir parti olan Başbakan Yusuf Cahid'in 'Tahya Tunus' ve Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafid Cahit Essebsi arasında geçeceği kaydedildi. - TUNUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:37 Kaynak: İHA

10 Kasım, Tunus, Politika
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