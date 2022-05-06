Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, Cumhurbaşkanı Said'in "diyalog çağrısını" reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, Cumhurbaşkanı Said'in "diyalog çağrısını" reddetti

06.05.2022 23:41
Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, Cumhurbaşkanı Said'in "diyalog çağrısını" reddetti

Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'in diyalog çağrısını reddederek, bunun "sahte bir diyalog" çabası olduğunu belirtti.

Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'in diyalog çağrısını reddederek, bunun "sahte bir diyalog" çabası olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in "ülkedeki siyasi partileri ve aktif güçleri dışlayan sahte bir diyalog" yürütmeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in diyalog çağrısının Tunus Genel İşçi Sendikası tarafından reddedildiği belirtilerek, bu tavrın ülkedeki diğer kuruluşlara da örnek olacağı savunuldu.

Said'in "Tunus'un içinden geçtiği krizi derinleştirmenin yanı sıra bu krizin ülkenin güvenliği ve istikrarı üzerindeki tehlikeli yansımalarının, ekonomiyi iflasın eşiğine ve devlet kurumlarını parçalanma ve çöküşe getirme sorumluluğunu" taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarına, kanun dışında hareket edilmemesi ve sivil barışı baltalamaya yönelik tüm girişimlerin engellenmesi çağrısında bulunuldu.

Tunus'ta siyasi kriz ve ulusal diyalog çağrısı

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Önce 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, dün yaptığı açıklamada referandum sürecinde ulusal diyalog hakkında bir kararın yakında açıklanacağını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika! Tunus'ta çeşitli bölgelerde çıkan 'şüpheli yangınlar' için soruşturma talimatı Son dakika! Tunus'ta çeşitli bölgelerde çıkan 'şüpheli yangınlar' için soruşturma talimatı Tunus'ta yapılacak siyasi ve ekonomik reformlar için komite görevlendirildi Tunus'ta yapılacak siyasi ve ekonomik reformlar için komite görevlendirildi

Cumhuriyetçi Parti, cumhurbaşkanı, Tunus, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, Cumhurbaşkanı Said'in 'diyalog çağrısını' reddetti - Son Dakika


Son Dakika
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:24 Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 23:47:33. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, Cumhurbaşkanı Said'in "diyalog çağrısını" reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement