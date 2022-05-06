Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, Cumhurbaşkanı Said'in "diyalog çağrısını" reddetti - Son Dakika

Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'in diyalog çağrısını reddederek, bunun "sahte bir diyalog" çabası olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in "ülkedeki siyasi partileri ve aktif güçleri dışlayan sahte bir diyalog" yürütmeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in diyalog çağrısının Tunus Genel İşçi Sendikası tarafından reddedildiği belirtilerek, bu tavrın ülkedeki diğer kuruluşlara da örnek olacağı savunuldu.

Said'in "Tunus'un içinden geçtiği krizi derinleştirmenin yanı sıra bu krizin ülkenin güvenliği ve istikrarı üzerindeki tehlikeli yansımalarının, ekonomiyi iflasın eşiğine ve devlet kurumlarını parçalanma ve çöküşe getirme sorumluluğunu" taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarına, kanun dışında hareket edilmemesi ve sivil barışı baltalamaya yönelik tüm girişimlerin engellenmesi çağrısında bulunuldu.

Tunus'ta siyasi kriz ve ulusal diyalog çağrısı

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Önce 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, dün yaptığı açıklamada referandum sürecinde ulusal diyalog hakkında bir kararın yakında açıklanacağını duyurmuştu.