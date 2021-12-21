Tunus'ta "Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişimi" süresiz açlık grevi başlatacak - Son Dakika

Tunus'ta Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişimi, parlamenterlerin de katılacağı süresiz açlık grevi yapacaklarını duyurdu.

Girişimin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayında, Girişim Sözcüsü Anayasa Profesörü Cevher bin Mubarek, Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişimi'nin, başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen oturma eyleminin güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle dağıtılmasının ardından mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Bin Mubarek, eyleme 17 ve 18 Aralık'ta yapılan sert müdahaleye ilişkin raporun hazırlandığını ve yayımlanacağını belirtti.

Girişim, darbeye karşı direniş için parlamenterlerin de katılacağı açlık grevinde ısrarcı olduklarını kaydetti.

Siyasi krizin sonlanması için yol haritası açıklayan Girişim, yol haritasını "2022 yılının ikinci yarısında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması" olarak duyurdu.

Açlık grevinin yerinin uygun olan en yakın zamanda açıklanacağı kaydedildi.