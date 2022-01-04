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Tunus'ta "Darbe Karşıtları" tüm kesimlere açlık grevine katılma çağrısı yaptı - Son Dakika

Tunus'ta "Darbe Karşıtları" tüm kesimlere açlık grevine katılma çağrısı yaptı

04.01.2022 04:42
Tunus'ta "Darbe Karşıtları" tüm kesimlere açlık grevine katılma çağrısı yaptı

Tunus'ta "Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişimi", özgürlük, demokrasi ve evrensel hakları savunmak için ülkedeki tüm siyasi, sivil ve insan hakları örgütlerine açlık grevine katılmaları çağrısında bulundu.

Tunus'ta "Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişimi", özgürlük, demokrasi ve evrensel hakları savunmak için ülkedeki tüm siyasi, sivil ve insan hakları örgütlerine açlık grevine katılmaları çağrısında bulundu.

Sözcü İzzeddin el-Hazki, beraberindeki üyelerle girişimin sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Hazki, "Darbeye karşı çıkan demokratik güçlerin, bedenleriyle özgürlüğü savunma aşamasına girmekten başka bir yol kalmamıştır" dedi.

Var olan emrivaki otoritenin özgürlükler alanının son kez kapatılması için apaçık bir baskıya yöneldiğini belirten Hazki, siyasi mahkumların derhal serbest bırakılmasını, tüm askeri mahkemelerin iptalini, orduya karşı hakaretin ve darbe sürecine müdahil edilme çabasının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Hazki, sözcüsü olduğu girişimin, ülkede partilere ve hareketlere karşı uygulanan baskı ve şiddetten uzak durulması, 2014 Anayasası tarafından verilen ifade ve gösteri haklarının temin edilmesi çağrısı yaptığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto için başlatılan açlık grevi

"Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi", 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Tunus'ta aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun, "Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını, muhalif sesleri bastırmasını, otokrasiyi" gerekçe göstererek açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki de "muhaliflerin sesinin bastırılması ve gösterilerin engellenmesini protesto etmek" için sembolik olarak açlık grevine katıldığını belirtmişti.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin Tunus devriminin patlak vermesinin 11. yıl dönümü münasebetiyle 17 Aralık'ta süresiz oturma eylemi yapma çağrısı üzerine başkent Tunus'un merkezindeki gösteride, "Anayasa'ya karşı darbeye" son verilmesi talep edilmişti.

Güvenlik güçleri, protestocuların Habib Burgiba Caddesi'ne çadır kurmalarını engellemiş, göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

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cumhurbaşkanı, Özgürlük, Tunus, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta 'Darbe Karşıtları' tüm kesimlere açlık grevine katılma çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'ta "Darbe Karşıtları" tüm kesimlere açlık grevine katılma çağrısı yaptı - Son Dakika
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