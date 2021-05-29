Üye Girişi
Tunus'ta darbe planı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Tunus'ta darbe planı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

29.05.2021 15:31
Tunus'ta darbe planı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı, System.String[]

Tunus'ta Middle East Eye internet sitesinin yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanlarınca hazırlandığı öne sürülen darbe planına ilişkin sızdırılan belgeler hakkında Savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.

Tunus'ta Middle East Eye internet sitesinin yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanlarınca hazırlandığı öne sürülen darbe planına ilişkin sızdırılan belgeler hakkında Savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.

Başkentteki yargı erki sözcüsü Muhsin ed-Dali Tunus resmi ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in danışmanlarınca hazırlandığı öne sürülen darbe planına ilişkin sızdırılan belgeler hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili bilgi verdi.

Dali, sızdırılan söz konusu belgelere ilişkin soruşturma başlatılması kararının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca Tunus Temyiz Mahkemesi Başsavcılığının talebi üzerine alındığını dile getirdi.

Tunus Meclisinde birinci parti olan Nahda Hareketi ve Onur Koalisyonu 25 Mayıs'ta, sızdırılan söz konusu belgelere ilişkin soruşturma başlatılması talebinde bulunmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya sayfasında da 26 Mayıs'ta, Said'in Başbakan Hişam Meşişi ve Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci ile Kartaca Sarayı'ndaki görüşmesinin görüntüleri yayınlanmıştı.

Görüntülerde Middle East Eye internet sitesinin yayımladığı Tunus Cumhurbaşkanı Said'in danışmanlarınca hazırlandığı öne sürülen hükümete karşı darbe planı iddialarına yanıt veren Said, "Ne darbe taraftarıyız ne de meşruiyetin dışına çıkanların tarafındayız. Bilakis biz, kurumlar arası entegrasyonu savunuyoruz." demişti.

Tunus'ta darbe planı iddiası

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in danışmanları tarafından "Başbakan ve Meclis Başkanı'nın alıkonularak, Anayasa çerçevesinde Said'in yönetime tek başına el koymasını içeren bir darbe planı hazırlandığına" yönelik iddialar, İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesince gündeme getirilmişti.

Sitenin ulaştığı belgelerde, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağırdıktan sonra ikilinin dış dünyayla tüm bağlantılarının kesilerek Saray'dan ayrılmalarına müsaade edilmemesi, Cumhurbaşkanı'nın da Anayasa'nın 80. maddesi uyarınca ulusal bir olağanüstü hal durumunda tüm iktidarı ele alma yetkisini kullanmasının planlandığı öne sürülmüştü.

Plan doğrultusunda, halihazırda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Direktörü görevinde bulunan General Halid el-Yahyavi'nin İçişleri Bakan Vekili olarak atanacağı ve silahlı kuvvetlerin şehir giriş çıkışlarında konumlandırılacağı iddia edilmişti.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki çekişme

Tunus'ta şubat ayından bu yana devlet erkleri arasında bir tarafta Cumhurbaşkanı Said diğer tarafta Başbakan ve Meclis Başkanı'nın konumlandığı bir çekişme ve açmaz yaşanıyor.

Bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak Cumhurbaşkanı olan Anayasa Profesörü Said, Başbakan Meşişi ile kabine değişikliğinin anayasal olmadığı üzerinden kamuoyu önünde bir tartışmaya girmişti. Aynı şekilde Said, Meclis'in onayladığı Anayasa Mahkemesi Üyeleri'nin seçimine ilişkin yasa değişikliğini de Anayasa'ya uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Said'in, Meclis Başkanı Gannuşi ve Başbakan Meşişi'nin de hazır bulunduğu bir törende, yine Anayasa'ya referansta bulunarak "sadece silahlı kuvvetlerin değil kolluk kuvvetlerinin de başkomutanı olduğu" yönündeki açıklamaları ülkede oldukça tepki toplamış, siyasi çevrelerce "yumuşak darbe", "otoriterleşme" olarak yorumlanmıştı.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki bu çekişmeyi sonlandırma yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesi'nin henüz oluşturulamamış olması da krizi hem derinleştiriyor hem de çözümsüz kılıyor.

cumhurbaşkanı, Başbakan, Darbe, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta darbe planı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; kadraja giren görüntü hayrete düşürdü Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; kadraja giren görüntü hayrete düşürdü İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
16:08 Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti
16:06 Esra Erol'a duygu dolu anlar yaşattılar! Ömer ve Emre kardeşler 20 yıl sonra annelerine kavuştu
16:05 Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; kadraja giren görüntü hayrete düşürdü
15:53 İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler
15:22 Şampiyonlar Ligi final maçından önce Tuchel, rakibi Guardiola'nın taklidini yaptı
15:09 Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
15:08 Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu
14:50 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz
14:42 İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az
14:28 Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi
Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti         
16:08
Esra Erol'a duygu dolu anlar yaşattılar! Ömer ve Emre kardeşler 20 yıl sonra annelerine kavuştu Esra Erol'a duygu dolu anlar yaşattılar! Ömer ve Emre kardeşler 20 yıl sonra annelerine kavuştu         
16:06
Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş         
15:10
Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu         
15:08
Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi         
14:48
Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!         
14:37
Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı         
14:17
Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi! Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi! Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi         
13:50
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu         
12:29
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı         
11:35
Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi         
11:24
Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı         
11:06
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 16:12:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta darbe planı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement