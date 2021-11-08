Tunus'ta Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nden "erken seçim" çağrısı - Son Dakika

Tunus'taki "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi", cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin erkene alınarak 2022'nin ikinci yarısında yapılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'daki "olağanüstü kararları" sonrası aktivistler tarafından oluşturulan "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi"nin, başkent Tunus'ta düzenlemeyi planladığı basın toplantısına izin verilmedi.

Bunun üzerine Girişim mensubu aktivistler, sokakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Girişim adına konuşan Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, "Tunus'ta yaşanan keyfi 'istisnai durumu' sona erdirmek için cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin 2022 yılının ikinci yarısında olmak üzere erkene alınmasını kapsayan bir yol haritasına ihtiyaç var." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Said'in eski danışmanlarından Girişim mensubu Abdurrauf et-Tayyib ise basın toplantısının engellenmesine ilişkin şunları söyledi:

"Güvenlik talimatı nedeniyle toplantının yapılacağı salonun sahibine baskı uygulandığını öğrendik. Bu nedenle basın toplantımızı salonda değil dışarıda yapmak zorunda kaldık."

Tunus'ta son olarak 2019 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin normal şartlarda 2024 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Tunus'taki "istisnai" süreç nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.