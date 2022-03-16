Tunus'ta DEAŞ'a bağlı bir terör hücresi çökertildi - Son Dakika

Tunus'ta terör örgütü DEAŞ'a bağlı 6 kişilik bir hücresinin çökertildiği açıklandı.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ulusal Muhafızlara bağlı Terörle Mücadele birimleri tarafından Tatavin kentinde yapılan operasyon sonucu, provokatif eylem planı içerisinde bulunan ve 6 kişiden oluşan 'El-Muvahhidin' adlı bir terör hücresi çökertildi." ifadelerine yer verildi.

Hücrede faaliyet gösteren unsurların DEAŞ liderine biat ettikleri aktarılan açıklamada, farklı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı madde ve zehir de ele geçirildiği kaydedildi.

Tunus'ta 2011 yılından bu yana terör unsurlarınca düzenlenen saldırılarda onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil hayatını kaybetti.

Tunus'u hedef alan bu saldırılar ülkenin batı bölgesindeki dağlarda konuşlanan terör unsurlarınca düzenleniyor.