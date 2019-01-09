Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Deaş'ın Öldürdüğü Çobanın Davasında 5 İdam

Tunus'ta Deaş'ın Öldürdüğü Çobanın Davasında 5 İdam

21 dakika önce

Tunus'ta mahkeme 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'ın öldürdüğü çoban Mebruk Sultan'ın davasında 5 kişinin idamına hükmetti.

Tunus'ta Deaş'ın Öldürdüğü Çobanın Davasında 5 İdam, System.String[]
Tunus'ta mahkeme 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'ın öldürdüğü çoban Mebruk Sultan'ın davasında 5 kişinin idamına hükmetti.

Asliye Mahkemesi Sözcüsü Süfyan es-Suleyti, davada 5 kişinin idamına hükmedildiğini, 41 kişinin ise 15 ila 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığını aktardı.

Tunus'ta Kasım 2015'te Sidi Buzid vilayetine bağlı Magila Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın, "bilgi paylaştığı" iddiasıyla 16 yaşındaki çoban Mebruk Sultan'ın öldürmesine ilişkin görüntüler yayımlanmıştı.

Söz konusu görüntüler ülkede infiale yol açmış, ordu bölgede operasyon başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Tunus, Güncel
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