Tunus'ta Demokratik Akım Partisi genel seçimleri boykot kararı aldı

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi de 17 Aralık genel seçimlerini boykot edeceklerini duyurdu.

Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi, katıldığı bir radyo programında erken genel seçimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Partisinin mevcut yönetime meşru ve barışçıl her türlü yolla direneceklerini belirten Şevaşi, "Hakkımız olan ifade özgürlüğünü kullanarak mevcut sisteme yalancı şahitlik yapmayacağız. Parti olarak 17 Aralık seçimlerine katılmayacağız." ifadelerini kulandı.

Hakkında "kamu düzenini bozma" iddiasıyla soruşturma açıldığını söyleyen Şevaşi, "Kötü niyetli suçlamalarla muhalefeti susturmaya çalışıyorlar. Muhalefeti sindirmeye yönelik girişimleri kınıyoruz." dedi.

Demokratik Akım Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl feshettiği 217 sandalyeli Mecliste 22 milletvekiliyle temsil ediliyordu.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni siyasi takvim süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus'ta 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumuna katılım yüzde 30,5 olarak gerçekleşmişti. Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sının "evet' oyu kullandığını açıklayan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, "Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini" duyurmuştu.

Yeni seçim yasası ve boykot açıklamaları

Yeni anayasanın kabulünün ardından 15 Eylül'de Cumhurbaşkanı Said yeni seçim kararnamesinin hazır olduğunu belirterek seçmenleri 17 Aralık'ta parlamento seçimleri için oy kullanmaya çağırmıştı.

Yeni seçim yasasında aday olmak için 400 imza toplanması ve seçim bölgelerinin yeniden bölünmeler ile revize edilmesi tartışmalara yol açtı.

Cumhuriyetçi Parti, İşçi Partisi, Demokratik Kutup Partisi, Emek ve Özgürlükler İçin Demokratik Blok Partisi, Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi Partisi ve Afak Tunus Partisi seçimi boykot edeceğini duyuran partiler arasında yer alıyor.

Ülkedeki muhalif siyasilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi de yeni seçim yasasını meşru olmadığı gerekçesiyle reddettiklerini açıklamıştı.