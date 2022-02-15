Tunus'ta Demokratik Akım Partisinden Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetme ve yerine geçici bir konsey oluşturma kararını "devleti parçalama yolunda yeni bir adım" olarak değerlendirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Konseyin feshedilmesi kararı, darbeci yönetim tarafından devleti parçalama, devlet kurumlarına darbe vurma yolunda yeni bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada bu kararla ayrıca, "Tunus halkının, hak ve özgürlüklere saygı duyan bir devlete kavuşma amacıyla nesiller süren mücadelelerle elde edilmiş kazanımlarının yok edilmek istendiği" kaydedildi.

Yürütme makamı olan cumhurbaşkanlığının, yargıya müdahalesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Said'in anayasayı ve uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal eden kararının kınandığı" aktarıldı.

Demokratik Akım Partisi, 217 sandalyeli Tunus parlamentosunda 22 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat'ta, Başbakan Necla Buden ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Feshedilen Yüksek Yargı Konseyi ise ülkedeki tek yasal yargı otoritesi olduğunu, bunun dışında oluşturulacak yargı organlarının yasal bir dayanağının bulunmayacağını açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada da Yüksek Yargı Konseyinin feshi ve yeni bir konseyin oluşturulmasını içeren kararnamenin Cumhurbaşkanı Said tarafından imzalandığı duyurulmuştu.

Gelişmelerin ardından Tunus'ta birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, yasal olmadığı gerekçesiyle Said'in kararına tepki göstermişti.