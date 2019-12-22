Tunus'ta "Demokratik Akım" ve "Halk Hareketi" kurulacak hükümete ortak olmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus'ta 'Demokratik Akım' ve 'Halk Hareketi' kurulacak hükümete ortak olmayacak - Son Dakika

Tunus'ta "Demokratik Akım" ve "Halk Hareketi" kurulacak hükümete ortak olmayacak

6 saat önce

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi ile Halk Hareketi, Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldı.

Tunus'ta

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi ile Halk Hareketi, Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldı.

Demokratik Akım Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın hükümete ilişkin genel vizyonun, ülkenin karşılaştığı sorunları karşılayacak düzeyde olmaması nedeniyle alındığı ifade edildi.

Yeni hükümetin en kısa zamanda kurulması çağrısında bulunan ve hükümeti kurmakla görevlendirilen kişiye başarılar dileyen parti, dürüst, ciddi ve sorumluluk sahibi bir muhalefet için çalışacağını kaydetti.

Halk Hareketi Genel Sekreteri Züheyr el-Mağzavi ise düzenlediği basın toplantısında hükümete katılmama kararına ilişkin açıklamasında, "Habib el-Cemli tarafından sunulan teklif, halk hareketinin asgari düzeyde bile taleplerini karşılamıyor. Bu nedenle Halk Hareketi bu hükümete katılmayı düşünmüyor." ifadesini kullandı.

Mağzavi, Cemli ile yürütülen görüşmelerde Tunus Merkez Bankası ve stratejik kamu kurumları konusunda anlaşmazlık olduğunu belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Nahda Hareketi'nden, söz konusu 2 partinin aldığı karara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Humeyri, önceki gün yaptığı açıklamada, Demokratik Akım, Halk Hareketi ve Yaşasın Tunus partileriyle hükümet kurma konusunda prensipte uzlaşma sağlandığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketi'nin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:40 Kaynak: AA
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