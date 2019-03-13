Tunus'ta Devlet Hastanesinde Ölen Bebeklerin Sayısı 15'e Çıktı

Tunus'ta bir devlet hastanesinde enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden bebeklerin sayısının 15'e yükseldiği ve savcılığın her bir ölüm için ayrı soruşturma açtığı bildirildi.

Tunus'ta bir devlet hastanesinde enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden bebeklerin sayısının 15'e yükseldiği ve savcılığın her bir ölüm için ayrı soruşturma açtığı bildirildi.



Tunus Başsavcılık Sözcüsü Süfyan es-Süleyti, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, başkentteki Er-Rabıta Devlet Hastanesi'nde üç bebeğin daha hayatını kaybettiğini söyledi.



Bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma dışında Başsavcılığın da ölen her bebek için ayrı ayrı soruşturma başlattığını belirten Süleyti, olaya ilişkin henüz gözaltı ya da tutuklama olmadığını aktardı.



Tunus'un başkentindeki Er-Rabıta Devlet Hastanesi'nde son günlerde artan bebek ölümleri ülkenin gündemine oturmuş durumda.



Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif, ölümler üzerine istifasını sunmuştu. Başbakan Yusuf Şahid de hafta sonu hastaneyi ziyaret ederek, eğer bir ihmal varsa sorumluların hesap vereceğini belirtmişti.



Enfeksiyona neyin yol açtığı araştırılıyor



Sağlık Bakan Vekili Seniye Bişeyh, önceki gün ölen bebek sayısının 12'ye yükseldiğini açıklarken, soruşturma çerçevesinde yenidoğan bebeklerin kanlarına enfeksiyon bulaştığını ve bunun kan dolaşımını yavaşlattığını tespit ettiklerini ancak enfeksiyona neyin yol açtığını bulamadıklarını ifade etmişti.



Bebek ölümlerinin ardından, Tunus'ta hükümetten ve muhalefetten açıklamalar gelirken, olaya ilişkin protestolar düzenlenmişti.

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