Tunus'ta "devlete karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Amir Iyad, serbest bırakıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Kays Said'in, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurarak başbakanı azletmesi sonrası TV programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan gazeteci Amir Iyad'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Gazeteci Iyad'ın avukatlarından Enver Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Askeri Mahkemede bugün görülen duruşmada, müvekkilim Iyad'ın yargılanmasının tutuksuz devam etmesi kararı alındı." ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin bugün serbest kalacağını belirten Evlad Ali, Iyad'ın duruşmasının 20 Ocak tarihine ertelendiğini kaydetti.

Tunus'ta ulusal yayın yapan özel Zeytune televizyon kanalındaki "Hasad 24" programı sunucusu olan Iyad, Cumhurbaşkanı Said'e yönelik eleştirilerin yer aldığı programın ardından 3 Ekim'de güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Yapılan soruşturmanın ardından "devlete karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Askeri Mahkemeye sevk edilen Iyad, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir tartışmalı KHK yayımladı.

Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.