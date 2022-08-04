Tunus'ta milletvekili "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak"tan gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta milletvekili "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak"tan gözaltına alındı

04.08.2022 02:27
Tunus'ta milletvekili "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak"tan gözaltına alındı

Tunus'ta, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla aranan Onur Koalisyonu milletvekillerinden Raşid el-Heyari'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus'ta, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla aranan Onur Koalisyonu milletvekillerinden Raşid el-Heyari'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devletin güvenliğine karşı komplo kurmak suçlamasıyla aranan, feshedilen Parlemento milletvekillerinden Raşid el-Heyari ve beraberindeki bir kadın gözaltına alındı."

Cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde gözaltının gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Heyari'nin gıyabında "Devlete karşı komplo kurmak" ve "İletişim araçları yoluyla başkalarını rahatsız etmek" suçlarından daha önce 2 yıl hapis cezasına mahkum olduğu aktarıldı.

Öte yandan Heyari'nin avukatı Muhtar el-Cemai de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin 3 farklı soruşturma kapsamında asistanı ile beraber gözaltına alındığını duyurdu.

Tunus'ta parlamentonun feshedilmesi süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Meclis üyelerinin 30 Mart'ta çevrimiçi oturum yapması üzerine, Said aynı gün çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisini feshettiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2022
Kaynak: AA

Milletvekili, Aralık, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta milletvekili 'devletin güvenliğine karşı komplo kurmak'tan gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
00:01 Emniyet güçleri baskın yapmıştı! İşte KPSS sorularıyla Türkiye'nin gündemine oturan Yediiklim Yayınevi hakkında tüm merak edilenler
23:59 KPSS skandalından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün ilk kez konuştu: İtibar suikastı yapıldı
23:24 Koronavirüs vaka sayılarında korkutan yükseliş! Sağlık Bakanlığı haftalık verileri paylaştı
23:06 Bunalımda olan genç balkondan atladı! O anlar anbean kaydedildi
23:04 Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek
22:13 3 farklı Alevi derneğine yönelik saldırıda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı!
22:11 Alevlerin arasında kalan adam, balkondan sarkarak canını kurtardı
22:10 KPSS skandalına yönelik yayınevine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler geldi!
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 02:27:38. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus'ta milletvekili "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak"tan gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement