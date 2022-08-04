Tunus'ta milletvekili "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak"tan gözaltına alındı

Tunus'ta, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla aranan Onur Koalisyonu milletvekillerinden Raşid el-Heyari'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devletin güvenliğine karşı komplo kurmak suçlamasıyla aranan, feshedilen Parlemento milletvekillerinden Raşid el-Heyari ve beraberindeki bir kadın gözaltına alındı."

Cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde gözaltının gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Heyari'nin gıyabında "Devlete karşı komplo kurmak" ve "İletişim araçları yoluyla başkalarını rahatsız etmek" suçlarından daha önce 2 yıl hapis cezasına mahkum olduğu aktarıldı.

Öte yandan Heyari'nin avukatı Muhtar el-Cemai de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin 3 farklı soruşturma kapsamında asistanı ile beraber gözaltına alındığını duyurdu.

Tunus'ta parlamentonun feshedilmesi süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Meclis üyelerinin 30 Mart'ta çevrimiçi oturum yapması üzerine, Said aynı gün çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisini feshettiğini duyurmuştu.