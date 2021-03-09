Yolsuzluktan suçlanan 2 kişi hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Yolsuzluktan suçlanan 2 kişi hapis cezasına çarptırıldı

09.03.2021 14:03
Yolsuzluktan suçlanan 2 kişi hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Tunus'ta yolsuzluktan suçlanan 2 kişi hapis cezasına çarptırıldı. Biri, 8 yıl hapis cezası alan El-Hivar et-Tunusi kanalının sahibi Sami el-Fehri , diğeri ise 10 yıl hapis cezası alan devrik lider Zeynel Abidin bin Ali'nin kayınbiraderi Bilhasen et-Trablusi' dir.

Tunus'ta yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan devrik lider Zeynel Abidin bin Ali'nin kayınbiraderi Bilhasen et-Trablusi'ye 10, El-Hivar et-Tunusi kanalının sahibi Sami el-Fehri'ye 8 yıl hapis cezası verildi.

Ülkedeki yerel bir radyonun haberine göre, başkent Tunus'ta yolsuzluk davalarına bakan mahkeme, Fehri'nin hazır bulunduğu, Trablusi'nin ise gıyaben yargılandığı davalarda hüküm verdi.

Sami el-Fehri'yi 8, Bilhasen et-Trablusi'yi 10 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, her iki sanığa iş birliği yapmaktan da 14,5 milyon dolar para cezası verdi.

Mahkemenin aldığı kararların temyiz yolunun açık olduğu belirtiliyor.

Sami el-Fehri ile Bilhasen et-Trablusi, 14 Ocak 2011 devriminden önce Tunus televizyonu ile "Kaktüs" özel medya yapım şirketi arasındaki reklam sözleşmelerinde mali yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

Fransa'da Mart 2019'da yakalandığı belirtilen Trablusi, daha önce Tunus mahkemesince yolsuzluk, kamu malını yağmalama gibi suçlardan 33 yıl gıyabi hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransız yargısı 27 Ocak'ta, "insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalması yönünde gerçek bir tehlike" olduğu gerekçesiyle Trablusi'yi iade etmeyi reddetmişti.

Tunus yönetimi ise 29 Ocak'ta Trablusi'nin ülkeye iadesi için gerekli tüm evrakların Fransa'ya sunulduğunu duyurmuştu.

Zeynel Abidin, Yolsuzluk, Tunus, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolsuzluktan suçlanan 2 kişi hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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