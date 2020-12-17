Tunus'ta devrik lider Bin Ali'nin rejimine karşı başlayan devrimin 10. yıl dönümü - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, kurulan komplolara ve tüm olumsuz çabalara rağmen ülkedeki demokratik deneyimin; kalkınma ve birlikte yaşam değerlerinin yerleşmesinin yanında devleti eşitlik, özgürlük ve adalete tahsis etmek gibi demokratik unsurların gerçekleşmesiyle ilgili tüm kazanımlarında başarılı olduğunu belirtti.

Nahda Hareketi Partisi, devrik lider Zeynel Abidin bin Ali rejimine karşı 17 Aralık 2010'da başlayan devrimin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, devrim süreci ve rejimin düşürülmesi için kurulan tüm komplolara karşı, başta ulusal ordu ve güvenlik güçleri olmak üzere devlet kurumlarının oynadığı merkezi rolden gurur duyulduğu kaydedildi.

Ülkenin; yerli ve yabancı, masum onlarca insanın kurban gittiği iç ve dış kaynaklı teröre ve siyasi suikastlara maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, komplolara ve tüm çabalara rağmen ülkedeki demokratik deneyimin; kalkınma, birlikte yaşam, eşitlik, özgürlük ve adalet konularında elde ettiği kazanımlarda başarılı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, devrimin yıl dönümünün Kovid-19 ile mücadele dönemine denk geldiği, ülkenin ekonomik ve sosyal anlamda zor bir dönemden geçtiği belirtilerek, farklı tarafların, bunun sorumluluğunu taşımaları gerektiğinin altı çizildi.

Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde, 17 Aralık 2010'da seyyar satıcılık yapan üniversite mezunu Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan devrim protestoları, 14 Ocak 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelenmişti.

Tunus'taki devrim, daha fazla özgürlük, ekonomik kalkınma ve yolsuzluk karşıtı taleplerle Libya, Mısır, Suriye, Yemen ve birçok Arap ülkesinde gösterilere yol açmıştı. Söz konusu süreç, "Arap Baharı" olarak tanımlanmıştı.