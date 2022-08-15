Tunus düzensiz göç girişimine karşı operasyonlarda 156 göçmenin yakalandığını açıkladı - Son Dakika
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Tunus düzensiz göç girişimine karşı operasyonlarda 156 göçmenin yakalandığını açıkladı

15.08.2022 20:04
Tunus düzensiz göç girişimine karşı operasyonlarda 156 göçmenin yakalandığını açıkladı

Tunus'ta düzenlenen operasyonlarla 10 düzensiz göç girişiminin engellendiği, 156 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Tunus'ta düzenlenen operasyonlarla 10 düzensiz göç girişiminin engellendiği, 156 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine yönelik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Güvenlik güçlerinin dün gece düzenlediği operasyonlarda 10 düzensiz göç girişiminin engellendiği kaydedilen açıklamada, 102'si Afrika kökenli, diğerleri Tunuslu olmak üzere 156 göçmenin de yakalandığı bilgisi verildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılında çoğunluğu Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen 10 bin 371 yabancı olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Düzensiz göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Afrika, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus düzensiz göç girişimine karşı operasyonlarda 156 göçmenin yakalandığını açıkladı - Son Dakika

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