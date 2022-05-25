Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu - Son Dakika
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Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu

25.05.2022 16:58
Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu

Akdeniz'de Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Batan teknedeki 24 kişi kurtarılırken, 1 kişinin ise hayatını kaybetti. Kaybolan 75 kişinin ise arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 75 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 75 KİŞİ KAYIP

Tunus Ulusal Sahil Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Safaks açıklarında alabora olan tekneden 24 kişinin kurtarıldığını söyledi. Cebeli, olayın ardından bir göçmenin cesedine ulaşıldığını, 75 göçmenin ise hala kayıp olduğunu aktardı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Libya'nın Zuvara kentinden yola çıktığını belirten Cebeli, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

HER YIL BİNLERCE GÖÇMEN AKDENİZ'E AÇILIYOR

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor. Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Kaynak: AA

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