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Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde yangın: Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar - Son Dakika

Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde yangın: Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar

09.12.2021 18:22

Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, binadakiler canlarını kurtarmak için pencerelerden atladı.

Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, binadakiler canlarını kurtarmak için pencerelerden atladı.

Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinin girişi katında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangın sırasında binada bulunanlar ise canlarını kurtarmak için pencerelerden atladı.

Ennahda Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Al-Areedh'in yangından kaçmak için binanın ikinci katından atladığı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

(İHA)

Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde yangın: Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar
Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde yangın: Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar
Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde yangın: Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar
Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde yangın: Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar

Yangın, Tunus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde yangın: Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde yangın: Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar - Son Dakika
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