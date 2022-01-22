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Tunus'ta eski Baro Başkanı'nın askeri mahkemeye sevk edilmesi tepki topladı - Son Dakika

Tunus'ta eski Baro Başkanı'nın askeri mahkemeye sevk edilmesi tepki topladı

22.01.2022 17:46
Tunus'ta eski Baro Başkanı'nın askeri mahkemeye sevk edilmesi tepki topladı

Tunus'ta "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi" ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, eski Ulusal Barolar Birliği Başkanı Abdurrezak el-Kilani'nin askeri mahkemeye sevk edilmesine tepki gösterdi.

Tunus'ta "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi" ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, eski Ulusal Barolar Birliği Başkanı Abdurrezak el-Kilani'nin askeri mahkemeye sevk edilmesine tepki gösterdi.

Merzuki ve Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, Tunus Askeri Mahkemesinin eski Baro Başkanı Kilani'yi ifadeye çağırmasına ilişkin ayrı açıklamalar yaptı.

Kilani ile "mutlak ve koşulsuz" dayanışma içinde olduklarını belirten Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Darbeci yönetim, kapalı otoriter polis devleti olma yolunda tehlike bir ilerleyiş içinde. Darbeye karşı çıkan; anayasa, demokrasi ve insan haklarını savunan kişileri askeri mahkemelere sevk etmek suretiyle hedef alan darbecileri kınıyoruz."

Merzuki: "Kilani ile dayanışma içindeyim"

Eski Cumhurbaşkanı Merzuki de Kilani'nin askeri mahkemeye sevk edildiği haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından askeri yargıya sevk edilen Kilani ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını "trajedi" olarak değerlendiren Merzuki, "Said, devleti yok etmeye, halkın birliğini bozmaya ve kendisine muhalif olan vatanseverleri askeri yargıya göndermekten geri durmuyor." dedi.

Eski Ulusal Barolar Birliği Başkanı Kilani, 31 Aralık'tan bu yana ev hapsinde tutulan Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin Bahiri'nin savunma ekibinde yer alıyor.

Kilani, dün yaptığı açıklamada, Tunus Askeri Mahkemesinden bir celp aldığını duyurmuştu. Kilani, mahkemenin çağrı belgesinde dava ya da soruşturma konusuna ilişkin bilgi bulunmadığını belirtmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus'ta bir süredir yaşanan siyasi kriz toplumsal hayatı da etkiliyor.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak geçen ay açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tunus'ta eski Baro Başkanı'nın askeri mahkemeye sevk edilmesi tepki topladı - Son Dakika
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