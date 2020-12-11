Tunus'ta eski rejim döneminin mağdurları tazminat talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

Tunus'ta eski rejim döneminin mağdurları tazminat talebiyle gösteri düzenledi

11.12.2020 00:13
Tunus'ta eski rejim döneminin mağdurları tazminat talebiyle gösteri düzenledi, System.String[]

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali rejimi döneminde gerçekleştirilen ihlallerin mağdurları, tazminat ve bu ihlallerin tekrarlanmaması talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali rejimi döneminde gerçekleştirilen ihlallerin mağdurları, tazminat ve bu ihlallerin tekrarlanmaması talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği'nin (LTDH) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 72. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine başkent Tunus'taki hükümet sarayı önünde düzenlenen gösteriye, aralarında Devrim Şehit ve Yaralıları ile Terör Operasyonları Genel Kurulu Başkanı Abdurrazzak el-Keylani'nin de bulunduğu yetkililer ile Bin Ali rejimi mağduru yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler, üzerine "2013/53 sayılı yasayı (Geçiş Dönemi Adaleti) uygula" ve "Geçiş Dönemi Adaleti sürecini tamamlamak lütuf değil haktır" yazılı pankartlar taşıdı.

Kurul Başkanı Keylani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün buradaki varlığımız, hükümetin geçiş dönemi adaleti sürecini sürdürmede kararlı olduğunun bir kanıtıdır." dedi.

Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde 17 Aralık 2010'da seyyar satıcılık yapan üniversite mezunu Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan devrim protestoları 14 Ocak 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelenmişti.

İnsan Hakları, Zeynel Abidin, Hükümet, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta eski rejim döneminin mağdurları tazminat talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika


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