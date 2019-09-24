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Tunus'ta eski Savunma Bakanı'ndan Başbakan Şahid'e istifa çağrısı

1 saat önce

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda elenen Nida Tunus partisinin adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, Başbakan Yusuf eş-Şahid'i istifaya çağırdı.

Tunus'ta eski Savunma Bakanı'ndan Başbakan Şahid'e istifa çağrısı, System.String[]

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda elenen Nida Tunus partisinin adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, Başbakan Yusuf eş-Şahid'i istifaya çağırdı.

Zubeydi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 7,4 oyla yarış dışı kalan Şahid'in, 6 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimlerinde kendisine birlik olma teklifinde bulunmasının ardından Facebook hesabından açıklama yaptı.

Zubeydi açıklamasında, Şahid'in teklifini reddederek, "Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan, halkın yaşam standartlarının düşmesinden ve siyasi hayatın kötüleşmesinden sorumlu olan Şahid'dir. O çözümün değil sorunun bir parçasıdır. Demokrasinin ilkeleri onun, başarısız olduğunu kabullenmesini ve görevinden istifa etmesini gerektirir." ifadesini kullandı.

Eski Savunma Bakanı ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan tutuklu medya patronu Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılmasını istedi.

Şahid cuma günü yerel bir radyo kanalından Zubeydi'ye seslenmiş ve oyların bölünmemesi için parlamento seçimlerine birlik olarak girme teklifinde bulunmuştu.

Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 18,4 oy oranıyla bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve yüzde 15,6 oy oranıyla tutuklu medya patronu Nebil Karvi ikinci tura kalmıştı.

Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro oyların yüzde 12,9'unu, Nida Tunus partisinin adayı Zubeydi yüzde 10,7'sini, Başbakan Yusuf Şahid de yüzde 7,4'ünü elde ederek yarış dışında kalmıştı.

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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