Tunus'ta Fahfah, Cumhurbaşkanı Said ile kabine değişikliğini görüştü - Son Dakika
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Tunus'ta Fahfah, Cumhurbaşkanı Said ile kabine değişikliğini görüştü

27 dakika önce

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah, Nahda Hareketi'nin hükümete katılmama kararının ardından Cumhurbaşkanı Kays Said ile kabine listesinde değişikliğe gidilmesi konusunu görüştüğünü söyledi.

Tunus'ta Fahfah, Cumhurbaşkanı Said ile kabine değişikliğini görüştü, System.String[]

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah, Nahda Hareketi'nin hükümete katılmama kararının ardından Cumhurbaşkanı Kays Said ile kabine listesinde değişikliğe gidilmesi konusunu görüştüğünü söyledi.

Fahfah, başkent Tunus'ta Said ile görüşmesinin ardından basına açıklamada bulundu. Said'le hükümetin mecliste güvenoyu alabilmesi için listede değişiklik yapılması konusunu görüştüklerini ifade eden Fahfah, hükümetin kurulması için anayasanın kendilerine tanıdığı ve 20 Şubat'ta dolan süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiklerini belirtti.

Hükümet kurma amacıyla yürütülen istişarelerde büyük çaba sarf ettiklerini belirten Fahfah, "Bu çabaya rağmen hükümetin temel ortağı olması beklenen Nahda, Tunus'un Kalbi Partisinin hükümete ortak olmaması sebebiyle, kabine listesinin açıklanmasından birkaç saat önce hükümete katılmayacağını ve güvenoyu vermeyeceğini açıkladı." dedi.

Fahfah, Nahda'nın hükümete ortak olmaktan geri çekilmesinin, ülkeyi yasal, anayasal ve politik tercihlerin incelenmesini zorunlu kılan zor bir duruma soktuğunu söyledi.

Tunus'ta siyasi süreci yakından izleyen uzmanlar, Nahda Hareketi'nin Tunus'un Kalbi Partisinin hükümete katılması şartıyla, yönetimde yalnız kalarak hareketin zor duruma düşme olasılığından kurtulmak istediğini vurgulamıştı.

Hükümetin kuruluşunun 20 Şubat'a kadar tamamlanması gerekiyor. Belirtilen tarihte hükümetin kurulmaması durumunda erken seçim yapılacak.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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