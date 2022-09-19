Tunus'ta Gannuşi ve eski Başbakan Ureyd, ifade için Terörle Mücadele'ye çağrıldı - Son Dakika
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Tunus'ta Gannuşi ve eski Başbakan Ureyd, ifade için Terörle Mücadele'ye çağrıldı

19.09.2022 14:41

Tunus'ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd, ifade vermeleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne çağrıldı.

Tunus'ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd, ifade vermeleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne çağrıldı.

Başkent Tunus'taki Ulusal Terör Suçlarını Araştırma Merkezi'nde yer alan Terörle Mücadele Şubesi'ne gelen Ureyd, ifade öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Terörle Mücadele Şubesi'nden celp aldıklarını bu yüzden ifade vermeye geldiklerini aktaran Ureyd, "Güvenlik güçleri gönderdikleri celpte hangi davaya ilişkin çağrıldığımızı belirtmemiş. Ancak duyumlarımıza göre, İçişleri Bakanlığı görevim sırasında yaşandığı iddia edilen bir sınır dışı edilme konusuyla ilgili olduğunu öğrendik." dedi.

Ülkede 2012 yılında İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını hatırlatan Ureyd, "Görevim sırasında yasa dışı herhangi bir olay gerçekleşmedi. Ülkenin menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa hukuka uygun bir şekilde gerekli tedbirleri aldım." diye konuştu.

Parti olarak terörle ilişkilendirilmelerini kınadığını vurgulayan Ureyd, ifade vermeye çağrılmalarını "Nahda Hareketi ile diğer muhaliflere karşı sindirme ve muhalefeti baltalama girişimi" olarak değerlendirdi.

Nahda Hareketi lideri Gannuşi ile Ureyd, 16 Eylül Cuma günü Ulusal Terör Suçlarını Araştırma Merkezi'nden ifade vermeleri için çağrı aldıklarını duyurmuştu.

Nahda Hareketinde başkan yardımcılığı görevini yürüten Ureyd; Aralık 2011-Mart 2013 tarihlerinde İçişleri Bakanı, Mart 2013- Ocak 2014 tarihlerinde de Cumhuriyet İçin Kongre Partisi ve Özgürlükler Bloku içinde yer alan üçlü koalisyonda Başbakan olarak görev yapmıştı.

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Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Gannuşi ve eski Başbakan Ureyd, ifade için Terörle Mücadele'ye çağrıldı - Son Dakika

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