Nahda Hareketinden 18 Eylül'de yapılan açıklamada, Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd'in Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade vermek üzere çağrıldıkları duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi 'terör davasından' tutuksuz yargılanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.