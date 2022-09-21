Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi "terör davasından" tutuksuz yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi "terör davasından" tutuksuz yargılanacak

21.09.2022 19:44
Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi "terör davasından" tutuksuz yargılanacak

Tunus'ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin, "çatışma bölgelerine Tunuslu gençlerin gönderildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Tunus'ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin, "çatışma bölgelerine Tunuslu gençlerin gönderildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Gannuşi'nin savunma ekibinde yer alan Samir Dilo, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Dilo, paylaşımında "Gannuşi'nin tutuksuz yargılanmasına karar veren hakim, duruşmayı 28 Kasım'a erteledi." ifadelerini kullandı.

Nahda lideri Gannuşi, dün akşam ifade vermeye çağrılmış, sabah saatlerinde terör davalarına bakan mahkemeye sevk edilmek üzere serbest bırakılmıştı.

Gannuşi ve Ureyd'in sorgu süreci

Nahda Hareketinden 18 Eylül'de yapılan açıklamada, Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd'in Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade vermek üzere çağrıldıkları duyurulmuştu.

Terörle Mücadele Şubesi'nde 19 Eylül'de sabah saatlerinde başlayan Ureyd'in sorgusu, geç saatlere kadar sürmüştü. Sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen eski Başbakan Ureyd gözaltında tutuluyor.

YORUMLAR
500
Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi: Parlamento seçimleri meşru değil Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi: Parlamento seçimleri meşru değil Nahda hareketi lideri Gannuşi, Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade verdi Nahda hareketi lideri Gannuşi, Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade verdi
Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi 'terör davasından' tutuksuz yargılanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 19:44:35. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi "terör davasından" tutuksuz yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement