Tunus'ta Filistin davasını ölümsüzleştirecek anıt park açıldı - Son Dakika

Tunus'ta Filistin davasıyla ilgili 3 farklı alanın bulunduğu anıt parkın açılışı yapıldı.

Başkent Tunus'un kuzeyindeki El-Kram Belediyesi, Hamas'ın uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin 15 Aralık 2016'da Tunus'un Sfaks kentinde öldürülmesinin yıl dönümünü münasebetiyle etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen anıt park açılışına Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail Fahum ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ali Onaner de katıldı.

Anıt parkta, "Filistinlilerin hakkı", "El-Meğaribe (Fas) Kapısı" ve "şehit Muhammed Zevvari" olmak üzere 3 alan bulunuyor.

"Filistinlilerin hakkı" isimli alanda Filistin direnişini somutlaştıran fotoğrafların yer aldığı duvarlar, "El-Meğaribe Kapısı" alanında ise Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan tarihi El-Meğaribe Kapısının temsili anıt yer alıyor.

Ayrıca alanda Tunus'un Sfaks kentindeki evinin önünde 3 yıl önce Mossad tarafından öldürülen Zevvari'nin anısına dikilen bir anıt bulunuyor.

El-Kram Belediye Başkanı Fethş el-Uyuni, anıtın inşasıyla Filistin meselesini Arapların ve Müslümanların vicdanına farklı bir şekilde yerleştirmek istediklerini vurguladı.

Filistin işgal altındayken özgürlük ve onurun bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Uyuni, "Filistinlilerin direnişini Tunusluların, Arapların ve Müslümanların kalplerinde ölümsüzleştirmek adına Filistin davasıyla ilgili en büyük anıtı yaptığımıza inanıyoruz." dedi.

Zevvari kimdir?

Tunuslu uçak mühendisi 49 yaşındaki Muhammed Zevvari, 1990'lı yıllarda Tunus Hava Yollarında çalışırken Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali dönemindeki baskılardan kaçarak Gazze'de Hamas ile çalışmaya başlamıştı.

Tunus'ta yaşanan devrimin ardından 2013'te ülkesine dönen Zevvari'nin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından özellikle 2014'teki son Gazze savaşında kullanılan insansız hava araçları programında önemli rol oynadığı bildirilmişti.

Zevvari, 15 Aralık 2016'da Tunus'un Sfaks kentinde evinin önünde otomobilinin içinde silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, o dönemde suikastın arkasında İsrail olduğu ihtimaline kapıyı kapatmayarak, "Barış yanlısı değildi. Nobel Barış Ödülü'ne aday da değildi. İsrail menfaatlerini korumak için gerekeni yapar." ifadesini kullanmıştı.

Hamas yetkilileri, 2017'de düzenledikleri basın toplantısında, yaptıkları araştırma sonucunda suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu kesin delillerle tespit ettiklerini açıklamıştı.