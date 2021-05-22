Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturulması
İnsan zincirinden detay görüntüler
Konvoy halinde yürüyen araçlardan detaylar
Safakes'teki Hitabet ve İslami Bilimler Derneği Başkanı Lutfi Zouari'nin açıklaması
SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde yüzlerce kişi, Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturdu. Ellerinde Tunus ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, antik kent sularının dört tarafına kadar uzandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu - Son Dakika