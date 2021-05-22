Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu - Son Dakika

Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu

Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturulması İnsan zincirinden detay görüntüler Konvoy halinde yürüyen araçlardan detaylar Safakes'teki Hitabet ve İslami Bilimler Derneği Başkanı Lutfi Zouari'nin açıklaması SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde yüzlerce kişi, Filistin halkına destek...

Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturulması İnsan zincirinden detay görüntüler Konvoy halinde yürüyen araçlardan detaylar Safakes'teki Hitabet ve İslami Bilimler Derneği Başkanı Lutfi Zouari'nin açıklaması SAFAKES - Tunus'un Safakes kentinde yüzlerce kişi, Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturdu. Ellerinde Tunus ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, antik kent sularının dört tarafına kadar uzandı.

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