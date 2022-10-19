Tunus'ta fırıncılar hükümetle yaşadığı mali kriz nedeniyle greve başlattı - Son Dakika
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Tunus'ta fırıncılar hükümetle yaşadığı mali kriz nedeniyle greve başlattı

19.10.2022 16:32

Tunus'ta fırıncılar, hükümetin ekmek sübvansiyonuna tahsis edilen ödeneği geciktirmesini protesto için greve başlattıklarını duyurdu.

Tunus'ta fırıncılar, hükümetin ekmek sübvansiyonuna tahsis edilen ödeneği geciktirmesini protesto için greve başlattıklarını duyurdu.

Tunus Fırıncılar Odasından yapılan açıklamada, üyelerinin bugünden itibaren çalışmalarını durdurduğunu, devletin 14 aydır ödenmesi gereken ödeneği verene kadar da greve devam edileceğini bildirdi.

Oda üyesi fırıncılar, Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Sendikası'nın başkent Tunus'taki genel merkezinde oturma eylemi yaptı.

Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Sendikasına bağlı Ulusal Fırıncılar Odası üyesi Abbude el-Berşani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırıncıların devletten 14 aydır alacağının 250 milyon dinara (yaklaşık 75 milyon dolar) ulaştığını belirtti.

Devletin kendilerine sübvansiyonla malzeme verdiğine; ekmeğin fiyatını da devletin belirlediğini aktaran Berşani, bunun ekmeğin maliyetiyle satış fiyatı arasındaki farkın kendilerine ödenmesi şartıyla yapıldığını anlattı.

Berşani, yetkili makamların tepkileriyle ilgili ise "Devletten bazı sözler var ancak somut bir şey görmedik. Çalışmaya devam edebilmek için devletin en azından iki ya da üç aylık alacağımızı ödemesini istiyoruz." dedi.

Fırıncıların durumunu "felaket" şeklinde nitelendiren Berşani, fırıncıların kendilerine yakıt, maya ve un tedarik edenlere borçlarını ödeyemezlerse iflas ve hapis tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Sendikasının rakamlarına göre, Sendika bünyesinde Tunus'ta 3 bin 500 fırın faaliyet gösteriyor.

Tunus, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran olağanüstü kararların ardından ülkede yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşmişti. Ülke, Kovid-19 salgınının etkisiyle büyüyen ekonomik krizden kurtulmaya çalışıyor.

Kaynak: AA
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Tunus, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta fırıncılar hükümetle yaşadığı mali kriz nedeniyle greve başlattı - Son Dakika
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