Tunus'ta Fransız Büyükelçiliği rezidansının yakınında bir tünel bulundu - Son Dakika

Tunus'ta Fransız Büyükelçiliğine ait rezidansın yakınında yer alan bir evde tünel bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tunus'un La Marsa semtinde yer alan Fransız Büyükelçiliği rezidansı yakınlarındaki bir evde şüpheli faaliyetler olduğuna dair istihbarat üzerine buraya baskın düzenlendiği aktarıldı.

Baskın sonucu evde bir tünel kazma çalışması belirlendiği kaydedilen açıklamada savcılıkla koordineli olarak bölgede araştırma faaliyetlerine başlandığı ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu eve bazı terör şüphelisi şahısların da gittiğinin anlaşılması üzerine soruşturmaya terörle mücadele ekiplerinin de dahil edildiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini vurguladı.