Tunus'ta futbol sezonu ağustosta yeniden başlayacak - Son Dakika

Tunus Futbol Federasyonu, daha önce 2020-2021 futbol sezonunun 24 Ekim'de başlayacağını duyurmuştu.

Müsabakaların eylülde tamamlanacağı ifade edilerek, kupa final maçının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Tunus Futbol Federasyonu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, mart ayında askıya alınan sezonun 2 Ağustos'a başlaması kararının alındığı belirtildi.

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