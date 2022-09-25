Tunus'ta aktivistler "iklim için olağanüstü hal" talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta aktivistler "iklim için olağanüstü hal" talebiyle gösteri düzenledi

25.09.2022 19:14
Tunus'ta aktivistler "iklim için olağanüstü hal" talebiyle gösteri düzenledi

Tunus'ta Gençlik İklim Hareketi aktivistleri, "iklim için olağanüstü hal" ilan edilmesi talebiyle başkentte oturma eylemi yaptı.

Tunus'ta Gençlik İklim Hareketi aktivistleri, "iklim için olağanüstü hal" ilan edilmesi talebiyle başkentte oturma eylemi yaptı.

Başkent Tunus'taki Belediye Tiyatro su önünde toplanan onlarca akivist, eylem sırasında, "Gençler iklim için adalet istiyor", "Sağlık kardan önce gelir", "İklim adaleti haktır" ve "Özgür Tunus'un topraklarında kirlilik var" yazılı dövizler taşıdı.

Gençlik İklim Hareketi Genel Sekreteri Ahmed el- Hac et-Tayyib, gösteri alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz gençler, bugün burada, sağlıklı bir çevre, hayat ve su üzerindeki hakkımızı talep etmek için toplandık." dedi.

Tayyib, Tunus'ta da etkisini göstermeye başlayan iklim değişikliğini ülkeyi tehdit eden en büyük felaket olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan Necla Budin'e iklim için olağanüstü hal ilan etmeleri çağrısında bulunan genç aktivist, Tunus'un bir an önce yenilenebilir enerji, biyolojik tarım ve sürdürülebilir su yönetimi gibi yeni çevre dostu ekonomik yaklaşımı benimsemesi gerektiğini söyledi.

YORUMLAR
500
'Uluslararası 7. Gelibolu Maratonu' tamamlandı 'Uluslararası 7. Gelibolu Maratonu' tamamlandı Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kongresi yapıldı Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kongresi yapıldı
Kaynak: AA

gençlik, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta aktivistler 'iklim için olağanüstü hal' talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Bağcılar'da korkunç cinayet! Annesinin kafasını kesip balkondan atan genç evi yaktı
18:02 Galatasaraylı Icardi, boşanma davası açan eşi Wanda Nara için sosyal medyada olay bir anket başlattı: Açayım mı?
18:00 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş afişinin önünde poz vermesine Bahçeli'den tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı
17:54 Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir
17:36 Belçika'da tavuklarla dolu kümesi kontrol eden adam gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı!
17:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin?
17:07 Jorge Jesus'un planı Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!
16:59 İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü
16:42 Ortak noktayı zor bulacaklar! Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası bölüşülecek mal varlığı ortaya çıktı
16:30 AK Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Altılı masa Kılıçdaroğlu'yla beraber değil ama biz, onunla beraberiz, aday ol kardeşim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 19:14:35. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus'ta aktivistler "iklim için olağanüstü hal" talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement