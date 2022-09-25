Tunus'ta aktivistler "iklim için olağanüstü hal" talebiyle gösteri düzenledi

Tunus'ta Gençlik İklim Hareketi aktivistleri, "iklim için olağanüstü hal" ilan edilmesi talebiyle başkentte oturma eylemi yaptı.

Başkent Tunus'taki Belediye Tiyatro su önünde toplanan onlarca akivist, eylem sırasında, "Gençler iklim için adalet istiyor", "Sağlık kardan önce gelir", "İklim adaleti haktır" ve "Özgür Tunus'un topraklarında kirlilik var" yazılı dövizler taşıdı.

Gençlik İklim Hareketi Genel Sekreteri Ahmed el- Hac et-Tayyib, gösteri alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz gençler, bugün burada, sağlıklı bir çevre, hayat ve su üzerindeki hakkımızı talep etmek için toplandık." dedi.

Tayyib, Tunus'ta da etkisini göstermeye başlayan iklim değişikliğini ülkeyi tehdit eden en büyük felaket olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan Necla Budin'e iklim için olağanüstü hal ilan etmeleri çağrısında bulunan genç aktivist, Tunus'un bir an önce yenilenebilir enerji, biyolojik tarım ve sürdürülebilir su yönetimi gibi yeni çevre dostu ekonomik yaklaşımı benimsemesi gerektiğini söyledi.