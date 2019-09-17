Son Dakika Haberleri: Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 ölü
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Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 ölü

27 dakika önce

Tunus'ta göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 ölü, System.String[]

Tunus'ta göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de kaybolduğu açıklandı.


Tunus Ulusal Muhafızları Birliği tarafından göçmenleri taşıyan bir teknenin ülkenin kıyılarında batması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de kaybolduğu duyuruldu. Ulusal Muhafız Birliği Sözcüsü Houssameddine Jbabli, yaptığı açıklamada batan tekneden 9 kişiyi kurtardıklarını, Tunus'un Akdeniz kıyısındaki Sfax şehri yakınlarında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yetkili, Tunus Sahil Güvenlik devriyelerince son iki gün içinde Avrupa'ya göçmen taşıyan 10 teknenin durdurulduğunu, 192 kişinin gözaltına alındığını, 3 Iraklı dışında kalanların tamamının Tunuslu olduğunu belirtti. Pazar günü yapılan seçimler nedeniyle Tunus'ta 100 binden fazla güvenlik görevlisinin görev yerlerinin kaydırılması nedeniyle limanlarda güvenlik açığının oluştuğu, bu nedenle pek çok teknenin Avrupa'ya göçmen taşımak için yola çıktığı bilgisi paylaşıldı.


Tunus, hem göçmen kaynağı hem de Avrupa'ya ulaşmak isteyen diğer Afrikalı göçmenler için bir geçiş noktası konumunda bulunuyor. - TUNUS

Akdeniz, Avrupa, Tunus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:30 Kaynak: İHA
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