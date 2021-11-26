Tunus'ta görevden alınan 4 valinin yerine yeni atamalar yapıldı - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Ben Arus, Medenin, Safaks ve Gafsa vilayetlerine yeni vali ataması yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ben Arus vilayetine İzzeddin Şelbi, Medenin vilayetine Said Bin Zayid, Safaks vilayetine Fevzi Murad ve Gafsa vilayetine Nadir el-Hamduni'nin vali olarak atandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurarak başbakanı azlettiği olağanüstü kararlarının ardından, aralarında valilerin de bulunduğu birçok üst düzey devlet yeklisini görevden almıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir tartışmalı KHK yayımladı.

Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.