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Tunus'ta görevden alınan Başbakan Meşişi 11 gün sonra ortaya çıkarak mal beyanında bulundu - Son Dakika

Tunus'ta görevden alınan Başbakan Meşişi 11 gün sonra ortaya çıkarak mal beyanında bulundu

05.08.2021 18:34
Tunus'ta görevden alınan Başbakan Meşişi 11 gün sonra ortaya çıkarak mal beyanında bulundu, System.String[]

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevden alınan ve 11 gündür kamuoyu önüne çıkmayan eski Başbakan Hişam el-Meşişi'nin Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumuna giderek mal varlığıyla ilgili beyanda bulunduğu bildirildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevden alınan ve 11 gündür kamuoyu önüne çıkmayan eski Başbakan Hişam el-Meşişi'nin Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumuna giderek mal varlığıyla ilgili beyanda bulunduğu bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamayı Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu yaptı.

Yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da ilan ettiği kararlarla görevi son bulan Meşişi'nin kuruma gelerek mal beyanında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamayla birlikte Meşişi'nin mal beyanında bulunurken fotoğrafları da paylaşıldı.

Tunus'taki bağımsız insan hakları kuruluşlarından İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu, dün, azledikten sonra kamuoyu önüne çıkmayan Meşişi'nin durumu hakkında bilgisi olanların kendilerine ulaşmaları çağrısında bulunmuştu.

Kurumdan "Tüm ilgililere" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, Meşişi hakkında zorunlu ev hapsi, seyahat yasağı ya da başkalarıyla görüşme yasağı gibi herhangi bir kısıtlama öngören idari ya da yargı kararı olup olmadığına ilişkin bilgi istenmişti.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Başbakan Meşişi'yi azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumu "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Said ayrıca bazı bakanlar ve danışmanlar ile yargı ve bürokrasiden üst düzey isimleri görevden aldığı bir dizi kararname yayımlamıştı.

Başbakan'ın darbedildiği iddiaları

İngiltere merkezli haber sitesi Middle East Eye (MEE), görevden alınan Başbakan Meşişi'nin 25 Temmuz'daki darbe girişiminden önce istifa etmesi için darbedildiği iddiasını gündeme getirmişti.

Meşişi'ye yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, Başbakan'ın Kartaca Sarayı'nda istifaya zorlandığı, bunu kabul etmeyen ve fiziksel şiddete maruz kalan Meşişi'nin yüzündeki darp izlerinden dolayı kameralar ve kamuoyu karşısına çıkmadığı öne sürülmüştü.

İnsan Hakları, cumhurbaşkanı, Başbakan, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta görevden alınan Başbakan Meşişi 11 gün sonra ortaya çıkarak mal beyanında bulundu - Son Dakika


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