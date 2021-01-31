Tunus'ta gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Tunus'ta gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

31.01.2021 10:02

Tunus'ta geçen hafta protestolar sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösteride güvenlik güçlerinin uygulamaları protesto edildi.

Tunus'ta geçen hafta protestolar sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösteride güvenlik güçlerinin uygulamaları protesto edildi.

Aktivistlerin sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı üzerine başkent Tunus'un orta kesiminde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

"Polis devletinin, milislerin ve militarizmin dönüşüne ve baskıya hayır" sloganıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, "Rejimi düşürmek görevdir", "Halkın evlatları hapishanelerde" ve "Devrim devam ediyor" sloganları attı.

"Temel istek tutukluların serbest bırakılması"

Sivil toplum aktivisti Vail Zerik, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Protestocuların temel isteği tüm tutukluların serbest bırakılmasıdır. İfade özgürlüğüne hapis ile karşılık vermenin sonlandırılması gerek." dedi.

Zerik, "Suçlu olduklarını ispatlayacak delil olmadan yüzlerce gencin hapse atılması, adaletsiz yargılamanın ve despotluğun geri dönmesi kabul edilemez." diye konuştu.

Hukukçu Vail Amara da son zamanlarda ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan protestoların, halkın adaletsizlik ve despotluk sisteminin dönüşünü hissetmesi üzerine düzenlendiğini söyledi.

Amara, 1600'den fazla gencin haksız yere gözaltına alındığını ve hükümetin, ezilen insanlarla ilişkilerini değiştirmesi gerektiğini anlayıncaya kadar gösterilerin durmayacağını belirtti.

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği (LTDH) Genel Başkan Yardımcısı Besam İtrifi, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hafta sonundan bu yana devam eden gösterilerde 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Emekçiler Hareketi, Demokrat Yurtseverler Partisi, Devrimci Sosyalist Parti, İşçi Bayrağı Hareketi ve Devrimci Marksistler'in aralarında bulunduğu 12 parti 22 Ocak'ta yaptıkları ortak yazılı açıklamada halk gösterilerine destek verdiğini duyurmuştu.

Tunus'ta gösteriler

Tunus'ta ekonomik nedenlerle hafta sonundan itibaren çok sayıda gösteri düzenlenirken, protestolar sırasında kamu binalarının zarar gördüğü, özel araçların ateşe verildiği ve mağazaların yağmalandığını gösteren görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Küresel anlamda sosyoekonomik şartları ağırlaştıran Kovid-19 salgını, Tunus'taki yaşam koşullarını da derinden etkiledi.

Temel döviz girdisi ve istihdam kaynağı turizm gelirlerinden mahrum kalan ülke, özellikle gençler arasında yüksek orandaki işsizlik, alım gücünün zayıflaması ve yatırımların azalması gibi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

Tunus'ta gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
Tunus'ta gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
Tunus'ta gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
Tunus'ta gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Protesto, Medya, Polis, Tunus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tunus'ta gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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