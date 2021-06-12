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Son dakika... Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı - Son Dakika

Son dakika... Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı

12.06.2021 23:11

Gelen son dakika haberine göre Tunus'ta bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Tunus'ta bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Sidi Hüseyin semtinde birkaç gün önce gözaltına alındığı polis karakolunda ölen genç için protesto gösterisi düzenleyen onlarca vatandaş ve aktivist, başkentin sembolik Habib Burgiba Caddesi'ndeki tiyatro binası önünde toplandı.

Göstericiler, "Polis şiddetine son, halkı infaz edenlere son", "Özgürlük, özgürlük, polis devletine son", "Evlatlarımız polisin kurbanı" sloganları atarak tiyatro binası yakınındaki Tunus İçişleri Bakanlığı binasına doğru yürüyüşe geçti.

Bu sırada gözaltında hayatını kaybeden gencin yaşadığı Sidi Hüseyin semtinden bir grup gösterici, yürüyüşe geçen gruba katıldı. Bu sırada, İçişleri Bakanlığı çevresinde önlem alan güvenlik güçleri ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Şişe, sandalye ve çevredeki demir bariyerleri fırlatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale ederken çevredeki mağazalar da kepenklerini kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Tunus'ta bir genç, 8 Haziran'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve burada yaşamını yitirmişti. Gencin cenazesi 9 Haziran'da defnedilmişti.

Aynı şekilde, 9 Haziran'da sosyal medya platformlarında, gencin ölümü sırasında bölgede yaşanan protestolarda, bir gencin çıplak vaziyette sokakta polisler tarafından darbedildiği görüntüler gerginliğe sebep olmuştu. Gencin hayatını kaybettiği Sidi Hüseyin Mahallesi'nde olaylar tırmanmış, bölgedeki göstericiler gece saatlerinde lastik yakarak yolları kapatmıştı. Güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Ahmed isimli gencin ailesi ölümünden dolayı güvenlik güçlerini suçlarken İçişleri Bakanlığı gencin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı ancak bakanlık Sidi Hüseyin Mahallesi'nde gösteriler sırasında bir genci, elbiselerini çıkardıktan sonra darbeden polislerin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Son dakika... Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı
Son dakika... Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı
Son dakika... Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı
Son dakika... Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı
Son dakika... Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı
Son dakika... Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı
Son dakika... Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı
Son dakika... Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı
Son dakika... Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı

Protesto, Arbede, Polis, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı - Son Dakika


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