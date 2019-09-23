Son Dakika Haberleri: Tunus'ta güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
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Tunus'ta güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

1 saat önce

Tunus'un kuzeyindeki Bizerte kentinde bir güvenlik görevlisi uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

Tunus'ta güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı, System.String[]

Tunus'un kuzeyindeki Bizerte kentinde bir güvenlik görevlisi uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bizerte kentindeki İstinaf Mahkemesi yakınında bir güvenilik görevlisine bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, saldırganın ise gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada saldırganın kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, saldırının nedeni ve arka planını belirlemek için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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