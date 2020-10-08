Tunus'ta güvenlik güçlerine saldırının cezalandırılmasını öngören tasarı protesto edildi - Son Dakika

Tunus'ta güvenlik güçlerine saldırının cezalandırılmasını öngören tasarı protesto edildi

08.10.2020 23:53
Tunus'ta güvenlik güçlerine saldırının cezalandırılmasını öngören tasarı protesto edildi, System.String[]

Tunus'ta güvenlik güçlerine saldırının cezalandırılmasını öngören yasa tasarısı "polis devleti oluşturmaya zemin hazırladığı" gerekçesiyle çok sayıda kişi tarafından protesto edildi.

Tunus'ta güvenlik güçlerine saldırının cezalandırılmasını öngören yasa tasarısı "polis devleti oluşturmaya zemin hazırladığı" gerekçesiyle çok sayıda kişi tarafından protesto edildi.

Başkent Tunus'taki parlamento binası önünde, sivil toplum kuruluşlarından aktivistlerin de katılımıyla silahlı kuvvetlere (polis ve asker) karşı yapılan saldırıların cezalandırılmasını içeren yasa tasarısının geri çekilmesi için gösteri düzenlendi.

Milletvekillerinden söz konusu yasa tasarısının geri çekilmesi ve oylanmamasını talep eden göstericiler, "korku yok", "asla affetmeyeceğiz", "yönetim halkın mülküdür" ve "tasarı geçmeyecek" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriyi organize edenlerden Esrar bin Cuveyra AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yasa tasarısına şekil ve içerik olarak karşı olduklarını, tasarının baskı ve polis devleti teşkil etmeyi içeren bölümleri olduğunu söyledi.

Yasa tasarısının 7. bendinin polise tehlikeli hissettiği durumlarda vatandaşlara ateş açma hakkı tanıdığını dile getiren Cuveyra, yasanın geçmesi halinde bazı milletvekilleriyle koordineli olarak anayasal çerçevede gerginliği tırmandıracak planlarının mevcut olduğunu söyledi.

Parlamentoya sunulan 20 maddeden oluşan yasa tasarısı, güvenlik güçlerine, ailelerine, karargahlarına ve teçhizatlarına karşı yapılan saldırılara para ve hapis cezaları içeriyor.

Söz konusu yasa tasarısı ilk olarak 2015 yılında parlamentoya sunulmuş, yerel ve uluslararası kuruluşlar tasarının Anayasa'ya, insan hakları ilkelerine ve bireysel özgürlüklere aykırı olduğunu belirterek geri çekilmesini talep etmişti.

Tunus'ta 2013'ten bu yana hız kazanan terör saldırılarında güvenlik güçlerinden onlarca kişi hayatını kaybetti.

Yasa Tasarısı, Protesto, Polis, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta güvenlik güçlerine saldırının cezalandırılmasını öngören tasarı protesto edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün "altın çocukları" tutuklandı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a gözdağı: İstikamet Karabağ, zafer bizimdir Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Mesut Özil ile Arsenal'in yolları ayrılıyor Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu
Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı         
00:25
"İkinci eşi alın" çağrısı yapan Dr. Ali Edizer, Bakan Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı         
23:22
Swinger operasyonunun detaylar ortaya çıktı! Kadınlar partilere katılmak için estetik yaptırmış Swinger operasyonunun detaylar ortaya çıktı! Kadınlar partilere katılmak için estetik yaptırmış         
23:05
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının nedeni belli oldu! Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının nedeni belli oldu! Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi         
21:30
Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu         
20:58
Brezilyalı futbolcu Hulk, aşk yaşadığı eski karısının yeğeniyle dudak dudağa poz verdi Brezilyalı futbolcu Hulk, aşk yaşadığı eski karısının yeğeniyle dudak dudağa poz verdi         
20:25
Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü         
18:59
Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı         
18:13
Seda Sayan'dan kendisine Seda Sayan'dan kendisine "Edepsiz" diyen erkek takipçisine küfürlü cevap         
15:56
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı         
09:47
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 00:32:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta güvenlik güçlerine saldırının cezalandırılmasını öngören tasarı protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei